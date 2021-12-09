Коркино, Челябинская область, , 13:41 — REGNUM В Коркино Челябинской области директор одного из ООО отдан под суд за увод более 136 млн рублей от налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Налоги

Kakprosto.ru

По данным следствия, фирма накопила перед разными бюджетами и внебюджетными фондами долги на общую сумму почти 18,5 млн рублей. Руководство организации знало о вынесенных налоговым органом решениях принудительно взыскать деньги, но осуществляло расчёты через счета своих контрагентов, чтобы избежать взыскания недоимки.

Однако обман со временем раскрылся. Уголовное дело передано в Коркинский городской суд.