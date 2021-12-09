Ростов-на-Дону, , 13:39 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 648 человек, сообщает региональный оперштаб 9 декабря. Это на семь случаев заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (185), Таганроге (38), Шахтах (36), Волгодонске (29), Новочеркасске (23), Аксайском (20), Миллеровском и Неклиновском районах (по 18), Новошахтинске и Азовском районе (по 15). 21% новых носителей коронавируса — пожилые люди, 8% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 181 410 жителей Ростовской области. Выздоровели 155 405 человек.

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