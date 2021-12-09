Пермь, , 13:39 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Пермь 9 декабря прокомментировал выдачу поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции в городской поликлинике. Об этом сообщают СМИ.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Медицинские работники не должны допускать подобных вещей. Важно, что сами пациенты, сами того не ведая, создают сами для себя колоссальный риск. В Пермском крае практически 90% врачей вакцинированы, и прекрасно понимают, что это такое. Плохая ситуация и не должно быть ложек дегтя в бочке меда. Виновного нужно наказать», — сказал глава Минздрава.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в горбольнице №5 на территории Свердловского района Перми прошли обыски. Силовики проверяли поступившую информацию об изготовлении фальшивых сертификатов о вакцинации и QR-кодах.

Напомним, 9 декабря в Перми с рабочей поездкой находится премьер-министр России Михаил Мишустин, вице-премьер Юрий Борисов, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта РФ Виталий Савельев и глава Минфина Антон Силуанов.

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