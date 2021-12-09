Архангельск, 9 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. На жителя Архангельска завели уголовное дело после того, как он отправил несколько заявок на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк», используя фотографии Адольфа Гитлера и других немецких нацистов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бессмертный полк

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, преступление было совершено в мае 2020 года. Фотографии военных преступников архангелогородец сопроводил вымышленными именами.

«В результате совершения данных действий он проявил пренебрежительное отношение к празднованию 9 мая — Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., публично распространил сведения, выражающие явное неуважение обществу о дне воинской славы России, связанном с защитой Отечества», — заявили в ведомстве.

В ходе допроса обвиняемый вину признал полностью и выразил раскаяние.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Фигуранту дела грозит наказание до трех лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Госдума ужесточила наказание за реабилитацию нацизма.