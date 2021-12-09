Чаа-Хольский район, Тыва, 9 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Туве по требованию прокуратуры жителей Чаа-Хольского района с открытой формой туберкулёза принудительно госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Giller Boris Обзорная ренгенограмма. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких

Ранее сотрудники районной прокуратуры установили, что трое больных, находясь на диспансерном учёте и будучи опасными для окружающих постоянно контактировали с людьми и умышленно уклонялись от лечения.

«Прокурор района в интересах неопределённого круга лиц обратилась в суд с административными исками о принудительной госпитализации больных в противотуберкулезный диспансер», — отметили в ведомстве.

Судья с их доводами согласился и удовлетворил иски. К настоящему времени решение суда исполнено — больные находятся на лечении в стационаре.

Читайте также: В Минздраве РФ предупредили о росте заболеваемости туберкулёзом