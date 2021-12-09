Тбилиси, , 13:35 — REGNUM Тбилиси официально отказался участвовать в формате «3+3» по урегулированию ситуации в Закавказье. Об этом 9 декабря сообщает грузинское «Общественное телевидение», ссылаясь на пресс-службу МИД Грузии.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве прокомментировали анонс заседания в данном формате, которое запланировано на 10 декабря в Москве.

«Мы не рассматриваем участие в этом формате, поэтому Грузия не будет представлена на заседании, назначенном на 10 декабря», — сообщили журналистам.

В МИД подчеркнули, что ранее Тбилиси уже не раз сообщал свою позицию по данному предложению. Вместо этого грузинское ведомство предлагает решать проблемы в Закавказье в рамках платформы, где будут представлены только Грузия, Армения и Азербайджан.

Напомним, инициативу создать формат «3+3» выдвинули Анкара и Баку. Он предполагает участие России, Турции, Ирана, Азербайджана, Армении и Грузии в вопросах по урегулированию ситуации в Закавказье. В Тбилиси неоднократно заявили, что не будут участвовать в этой инициативе.

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