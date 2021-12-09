Минск, , 13:44 — REGNUM Публикация американского издания о посадке самолета Ryanair в Минске по указаниям «офицера КГБ Белоруссии» представляет собой информационный вброс. Об этом директор департамента по авиации белорусского министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский заявил 9 декабря, сообщает БелТА.

Самолет Ryanair (сс) Michael Oldfield

По его словам, статья в New York Times с рассказом бывшего авиадиспетчера минского аэропортаОлега Галегова рассчитана на простого обывателя, не знакомого с гражданской авиацией. Для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая, во-первых потому, что решение о посадке лайнера Ryanair 23 мая в Минске принимал командир воздушного судна.

«Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности», — подчеркнул Сикорский.

Кроме того, информационный вброс появился в тот момент, когда белорусская сторона запросила у Польши и от комиссии ICAO данные объективного контроля, включая переговоры с пилотом диспетчера из Вильнюса и внутрикабинные переговоры членов экипажа, добавил он.

Все переговоры между пилотом и диспетчером были опубликованы ещё 24 мая, проводились брифинги и пресс-конференции, тогда как западные партнёры Белоруссии не были столь открыты, отметил представитель минтранса.

Как сообщало ИА REGNUM, авиадиспетчер Галегов, покинувший Белоруссию вскоре после инцидента с лайнером Ryanair, рассказал о находившемся в диспетчерской вышке офицере КГБ Белоруссии. Этот человек постоянно кому-то докладывал о ситуации, тогда как Галегов должен был сообщить пилотам о якобы находящейся на борту бомбе.

Читайте также: Посадивший борт Ryanair авиадиспетчер рассказал об «указаниях КГБ»