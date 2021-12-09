Кишинёв, 9 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу ожидает, что новый состав Совета по телевидению и радио в республике будет успешно бороться с пропагандой в эфире. Об этом глава законодательного заявил на телеканале TVR Moldova.

Eurasianews.md Флаги России и Молдавии

«У нас два вида пропаганды, я это всякий раз говорю: импортная, о которой вы упомянули, и она, к сожалению, идёт из России. Да, мы должны это признать. И мы знаем, что они знают и согласны с нами, даже если они публично не признают тех, кто это делает», — сказал Гросу.

По его мнению, в Совете должны быть люди «с характером», которые могут обвинить ресурсы во лжи. После нескольких предупреждений, по мнению, спикера парламента, должны последовать «суровые санкции».

Напомним, победившая летом на парламентских выборах пропрезидентская партия «Действие и солидарность» приняла поправки к кодексу об аудиовизуальных медиауслугах Молдавии. В результате под контроль депутатов перешёл Общественный телеканал республики «Телерадио Молдова» и СТР. В ноябре был распущен состав СТР, назначенный, когда большинство в парламенте было у Партии социалистов.