Москва, , 13:31 — REGNUM После внесения изменений в законопроект о публичной власти в регионах структура инициативы не изменилась. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе дискуссии.

Павел Крашенинников Duma.gov.ru

«Структура законопроекта не изменилась. Мы специально держали структуру», — сказал Крашенинников.

Он также сообщил, что ко второму чтению поступило 418 поправок.

При этом сам текст законопроекта существенно вырос за счет двух статей, в том числе норм о полномочиях субъектов РФ по совместному ведению.

«Все полномочия совместного ведения будут находиться в этом законе», — подчеркнул парламентарий.

Госдума обсуждает во втором чтении законопроект о принципах организации публичной власти в регионах.

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