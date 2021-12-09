София, , 13:31 — REGNUM Окончательный вариант коалиционного соглашения по созданию правительства Болгарии будет представлен в пятницу, 10 декабря. Об этом 9 декабря после совещания представителей крупнейших парламентских сил страны в Софии заявил сопредседатель партии «Продолжаем перемены» Асен Василев.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, стороны пришли к единому мнению по основным пунктам договора, и сейчас рабочая группа согласовывает последние детали документа.

«Нет никаких сомнений в том, что уже завтра мы обнародуем соответствующее соглашение, — отметил А. Василев. — Если следовать его основным пунктам, в течение ближайших четырех лет в Болгарии будет функционировать стабильный кабинет министров, отвечающий всем требованиям болгарских политических и экономических реалий».

Согласно официальной информации, в сегодняшнем совещании принимают участие делегаты от партий «Продолжаем перемены», БСП, «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария».

Напомним, президент Болгарии Румен Радев объявил о намерении подписать указ о формировании болгарского правительства до конца нынешней недели. Ранее в местных СМИ появилась информации о расширении состава и полномочий нового кабмина.