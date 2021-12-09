Омск, , 13:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 573 носителя коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM 9 декабря в областном минздраве, из них 482 человека лечатся амбулаторно.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Омской области COVID-19 диагностировали у 119 760 человек. Выздоровели 96 752 человека, в том числе 841 — за сутки.

Жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали ещё 11 человек. За всё время скончались 2935 омичей с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Омской области было выявлено 574 носителя коронавируса, выздоровели 824 человека, умерли 13 пациентов.

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