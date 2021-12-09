Бишкек, 9 декабря, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки Астану обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопросы, касающиеся пересечения киргизстанцами киргизско-казахской границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Шлагбаум

«Учитывая взаимное признание двумя странами паспорта о вакцинации против коронавирусной инфекции, прошу оказать содействие в открытии наземных границ Казахстана для вакцинированных граждан Киргизии», — подчеркнул премьер-министр.

Также Жапаров рассказал казахстанскому лидеру о том, что киргизские власти планируют провести ряд мероприятий в честь 30-летия установления дипломатических отношений между Киргизией и Казахстаном.

Читайте также: Киргизия готовится выбрать новый парламент — что ждет страну?

В свою очередь Токаев поздравил народ Киргизии с успешным проведением парламентских выборов.

ИА REGNUM напоминает, что 28 ноября 2021 года в Киргизии прошли парламентские выборы. Участие в них приняли лишь около 1 млн 251,6 тысячи избирателей.

На места в законодательном собрании претендовали более тысячи представителей 21 политической партии и около 300 кандидатов от одномандатных округов.

Читайте также: ЦИК обнародовал итоги подсчёта голосов на выборах в парламент Киргизии