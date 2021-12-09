Йошкар-Ола, , 14:36 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 9 декабря выявили 122 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 122 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 27 401 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Всего выздоровели с начала пандемии 22 467 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 25 человек. 848 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались 11 жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4086 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получают 414 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 725 человек, из них у 711 — пневмония, 36 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 64 пациента, при этом госпитализированы 63 жителя Марий Эл.