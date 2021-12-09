Ульяновск, , 13:26 — REGNUM В Ульяновской области вторые сутки подряд предупреждают об ухудшении погодных условий. Соответствующую информацию опубликовало управление МЧС.

Зима Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели, морозы, ледяные дожди: непогода в России и мире — все новости»

По данным ведомства, 9 декабря с 16:00 — 18:00 часов местами ожидается гололёд. Гололёдные явления сохранятся также ночью 10 декабря.

«Объявляется «жёлтый» уровень опасности», — говорится в сообщении управления.

По данным ульяновского центра по гидрометеорологии, 10 декабря в Ульяновской области ночью ожидается небольшой снег и морось, на дорогах — гололедица. Днём 10 декабря прогнозируется до — 5 градусов мороза, местами также выпадет небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень опасности означает, что стихия потенциально опасна. В погодной шкале это второй уровень после «зелёного».