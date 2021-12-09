Казань, 9 декабря 2021, 14:28 — REGNUM В столице Татарии на фасаде здания Волжского государственного университета водного транспорта установят мемориальную доску Герою Советсвого Союза Михаилу Девятаеву. Соответствующее постановление подписал премьер-министром РТ Алексей Песошин.

Фотовыставка «Полёт из ада», посвященной побегу Михаила Девятаева из плена. Набережные Челны. 2021
Фотовыставка «Полёт из ада», посвященной побегу Михаила Девятаева из плена. Набережные Челны. 2021
(с) Александр Печерский

Увековечат память Героя Советского Союза Михаила Девятаева по адресу: улица Несмелова, дом №7. На фасаде здания появится мемориальная доска на татарском и русском языках со следующим текстом: «В 1934—1937 гг. в Казанском речном техникуме учился Герой Советского Союза Михаил Петрович Девятаев, совершивший легендарный побег из фашистского концлагеря на вражеском самолете».

Ранее ИА REGNUM сообщало, 26 апреля в селе Торбеево, где родился Герой Советского Союза Михаил Девятаев, открыли памятник в его честь. Ко Дню Победы в казанском экстрим-парке «Урам» появился арт-объект, посвященный летчику. 7 июля в Казани прошел открытый показ фильма «Девятаев». Мероприятие было приурочено к 104-летию со дня рождения летчика.

Во время Великой Отечественной войны Михаил Девятаев командовал звеном 104-го гвардейского истребительного авиационного полка. В общей сложности он сбил девять вражеских самолетов. Полк, в котором служил летчик, называли музыкальным, и именно он стал прототипом полка в фильме «В бой идут одни старики». Михаил Девятаев смог бежать из немецкого лагеря в Пенемюнде на острове Узедом. Угнав немецкий самолет «Хейнкель», он умудрился уйти от погони в низких облаках и с товарищами пролетел над морем к своим. Михаилу Девятаеву присвоено звание Героя Советского Союза.

Читайте также: В Казани состоится открытый показ фильма «Девятаев»

Читайте также: В Оренбурге открыли памятник легендарному лётчику Девятаеву