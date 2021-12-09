Казань, , 14:28 — REGNUM В столице Татарии на фасаде здания Волжского государственного университета водного транспорта установят мемориальную доску Герою Советсвого Союза Михаилу Девятаеву. Соответствующее постановление подписал премьер-министром РТ Алексей Песошин.

Фотовыставка «Полёт из ада», посвященной побегу Михаила Девятаева из плена. Набережные Челны. 2021 (с) Александр Печерский

Увековечат память Героя Советского Союза Михаила Девятаева по адресу: улица Несмелова, дом №7. На фасаде здания появится мемориальная доска на татарском и русском языках со следующим текстом: «В 1934—1937 гг. в Казанском речном техникуме учился Герой Советского Союза Михаил Петрович Девятаев, совершивший легендарный побег из фашистского концлагеря на вражеском самолете».

Ранее ИА REGNUM сообщало, 26 апреля в селе Торбеево, где родился Герой Советского Союза Михаил Девятаев, открыли памятник в его честь. Ко Дню Победы в казанском экстрим-парке «Урам» появился арт-объект, посвященный летчику. 7 июля в Казани прошел открытый показ фильма «Девятаев». Мероприятие было приурочено к 104-летию со дня рождения летчика.

Во время Великой Отечественной войны Михаил Девятаев командовал звеном 104-го гвардейского истребительного авиационного полка. В общей сложности он сбил девять вражеских самолетов. Полк, в котором служил летчик, называли музыкальным, и именно он стал прототипом полка в фильме «В бой идут одни старики». Михаил Девятаев смог бежать из немецкого лагеря в Пенемюнде на острове Узедом. Угнав немецкий самолет «Хейнкель», он умудрился уйти от погони в низких облаках и с товарищами пролетел над морем к своим. Михаилу Девятаеву присвоено звание Героя Советского Союза.

Читайте также: В Казани состоится открытый показ фильма «Девятаев»

Читайте также: В Оренбурге открыли памятник легендарному лётчику Девятаеву