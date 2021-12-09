Майкоп, 9 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Адыгее к Новому году предоставят подарки школьникам от главы республики. Их получат около 26,5 тыс. детей, в том числе в первую очередь все учащиеся начальной школы, сообщили в пресс-службе главы субъекта РФ.

Pixabay.com Новогодние подарки

Традиция дарения подарков для младшеклассников от главы республики Мурата Кумпилова существует в Адыгее с 2019 года. В 2020 году их получили 25 105 учащихся с 1-го по 4-й классы. Прежние главы региона также предоставляли подарки детям республики к Новому году. Так, в 2006 году бывший руководитель Адыгеи Хазрет Совмен закупил на личные средства 24 тыс. подарков для школьников, воспитанников детских дошкольных учреждений, домов ребенка.

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