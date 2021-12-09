Сантьяго, , 14:05 — REGNUM Прокуратура Международного уголовного суда 8 декабря уведомило Чили о том, что не будет инициировать предварительное расследование жалоб о преступлениях против человечности, поданных на президента Себастьяна Пиньеру после событий 2019 года. Об этом сообщает чилийское информагентство Emol.

Себастьян Пиньера Prensa.presidencia.cl

Жалоба в суд была подана из-за массовых беспорядков, вспыхнувших в столице Чили, Сантьяго в октябре 2019 года. Протестующие требовали принятия новой конституции и отставки президента. Правительство обвинили в превышении полномочий и применении силы на протестах. Была инициирована процедура импичмента, отклоненная Палатой Депутатов.

Как сообщает МИД, в суде посчитали, что «в заявленных ситуациях нет достаточных оснований для начала предварительного следствия».

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