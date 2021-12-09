Ростов-на-Дону, 9 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Ростовской области с 2018 года по 2020 год на замену почти тысячи потенциально опасных лифтов потратили более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Дона Сергей Орлов.

Kaluga-poisk.ru Шахта лифта

В 2021 году в многоквартирных домах Ростовской области обновили 312 подъёмников с истекшим сроком службы. На эти цели потрачено около 650 млн рублей. До 2025 года в планах донских властей заменить до 2 тыс. лифтов.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2020 года заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Дмитрий Беликов сообщал о том, что в Ростовской области за последние пять лет заменили более 1,4 тыс. старых лифтов. На эти цели было выделено около 750 млн рублей. Затем в начале 2021 года министр жилищно-коммунального хозяйства регионаМихаил Солоницин проинформировал, что на Дону в течение трёх лет заменили 955 подъёмников. Стоимость работ составила примерно 1,7 млн рублей.