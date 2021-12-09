Краснотурьинск, Свердловская область, , 13:23 — REGNUM Свердловчанка получила реальный срок за кражу. Женщина похитила у дяди и его супруги 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд

Иван Шилов © ИА REGNUM

Жительнице Краснотурьинска понадобились деньги якобы для дачи взятки. Женщина сообщила родственникам, что крупная сумма поможет ей избежать уголовной ответственности. После этого свердловчанка вымогала у родственников деньги, якобы чтобы их не привлекли к ответственности за соучастие во взятничестве.

Следствие установило, что на тот момент заявлений в правоохранительные органы на женщину не поступало. Ее не собирались привлекать к ответственности.

Ранее свердловчанку уже судили за совершение преступления, однако из-за наличия у нее малолетнего ребенка женщине предоставили отсрочку до достижения несовершеннолетним 14 лет. Краснотурьинский суд отменил отсрочку. Свердловчанке назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщине придется вернуть 1,7 млн своим родственникам.