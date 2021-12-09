Краснотурьинск, Свердловская область, 9 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Свердловчанка получила реальный срок за кражу. Женщина похитила у дяди и его супруги 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Жительнице Краснотурьинска понадобились деньги якобы для дачи взятки. Женщина сообщила родственникам, что крупная сумма поможет ей избежать уголовной ответственности. После этого свердловчанка вымогала у родственников деньги, якобы чтобы их не привлекли к ответственности за соучастие во взятничестве.

Следствие установило, что на тот момент заявлений в правоохранительные органы на женщину не поступало. Ее не собирались привлекать к ответственности.

Ранее свердловчанку уже судили за совершение преступления, однако из-за наличия у нее малолетнего ребенка женщине предоставили отсрочку до достижения несовершеннолетним 14 лет. Краснотурьинский суд отменил отсрочку. Свердловчанке назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщине придется вернуть 1,7 млн своим родственникам.