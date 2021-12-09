Красноярск, , 13:22 — REGNUM За прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 35 человек. Об этом сообщили 9 декабря в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Отделение реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в Красноярском крае скончался 7801 ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 729 носителей коронавируса, выздоровели 745 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае по заражениям COVID-19 впереди Ачинск и Иланский район