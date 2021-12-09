Пермь, , 13:22 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 690 заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает 9 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С конца марта 2020 года на территории региона общее число выявленных носителей коронавируса достигло 146 995. Выздоровел 126 141 пермяк.

В больницах на сегодняшний день получают лечение 2400 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Из них 267 человек находятся в тяжелом состоянии, 114 пациентов подключены в аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье жертвами коронавиурсной инфекции стали 7055 человек. За последние сутки зарегистрировано 27 летальных исходов.

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