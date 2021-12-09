Москва, , 13:22 — REGNUM Сегодня, 9 декабря, котировки нефтяных фьючерсов незначительно снижаются в пределах 0,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев.

Нефть

«Так, нефть сорта Brent торгуется на уровне $75,50. Тем не менее, последние дни видно, как рынок восстанавливается после обвала на прошлой неделе.

Нефтяных трейдеров успокаивает поступающая информация, что новый штамм «Омикрон» не так опасен, как предполагалось ранее.

Поддержку рынку так же оказало решение Саудовской Аравии поднять цены на нефть для своих покупателей из Азии и США, принятое на прошлых выходных.

Несмотря на то, что альянс ОПЕК+ принял недавно решение увеличить добычу в январе, цены на нефть начали восстанавливаться после падение накануне.

Возможно, рынок успокоило заявление ОПЕК+, в котором они обещают внимательно следить за рынком и в случае необходимости оперативно реагировать. Фьючерсы на нефть сорта Brent всего за несколько дней выросли с $65 до $76.

Пока не понятно, смогут ли цены полностью восстановить утраченные позиции. Так, в конце октября стоимость барреля Brent достигала $86. В ближайшие дни рынок должен определиться, готовы ли он идти выше.

Пока все говорит о том, что рынок будет расти дальше и вполне вероятно, что до конца года мы снова увидим бочку Brent выше $80. Вероятно, до конца текущей недели рынок останется в диапазоне $74-$78 за баррель Brent», — считает эксперт.

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