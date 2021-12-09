Липецк, , 13:21 — REGNUM Депутаты Липецкого областного совета поддержали проект о QR-кодах в общественных местах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Соборная площадь в Липецке Липецкаяобласть.рф

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Заседание регионального парламента, на котором обсуждался этот вопрос, состоялось 9 декабря.

Федеральные законопроекты поддержали 25 депутатов, 16 проголосовали против.

Как сообщил портал «Новости Липецка», одновременно с заседанием на главной площади областного центра устанавливали новогоднюю ёлку и проводили учения, поэтому она была оцеплена правоохранительными органами. Есть информация, что там же были задержаны несколько активистов, выступающих против принудительной вакцинации и введения QR-кодов.