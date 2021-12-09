Екатеринбург, , 13:21 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки еще 31 человек скончался по причине коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 8724 случаая смерти от COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии находится 632 гражданина. Состояние 4276 свердловчан медики оценивают как среднетяжелое.

За сутки из клиник выписали 463 человека. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились уже 161 097 граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале выявили еще 669 случаев заражения коронавирусом.