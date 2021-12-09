Нью-Йорк, США, , 13:21 — REGNUM Британская певица Адель возглавила американские музыкальные чарты, благодаря своему новому альбому «30», который стал первым в текущем году, продавшимся тиражом более миллиона копий в США. Об этом информирует портал NME.

Певица Адель Скриншот с YouTube

Долгожданный альбом певицы, вышедший 19 ноября, возглавил чарты по обе стороны Атлантики, став самым быстро-продаваемым релизом текущего года в Великобритании. За первую неделю Адель смогла продать 261 тысячу копий альбома своим фанатам из Соединённого Королевства. В США, как сообщает Billboard, «30» превысил отметку в миллион проданных копий на всех известных форматах: закачивания, CD, винил и кассета. За первую неделю американские слушатели приобрели 692 тысячи раз, за вторую — 225 тысяч.

Таким образом, он стал первым альбомом более чем за год, достигшим рубежа в миллион копий. «Folklore» Тейлор Свифт был последним, проданным миллионом в октябре прошлого года. Он также был единственным альбомом 2020 года, достигшим этого рубежа. «Lover», седьмой альбом Свифт, также был единственным альбомом в 2019 году, проданным миллионным тиражом.