Москва, 9 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Рубль не только воздержался от падения на торгах 8 декабря, но и укрепил свои позиции, отправив доллар в район минимумов этой недели в зоне 73,35 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Сегодня, 9 декабря, российская валюта торгуется с символическим нисходящим уклоном, пытаясь определиться с дальнейшим вектором движения.

Доллар не проявляет свои защитные функции на фоне роста фондовых рынков, которые на данном этапе побороли свои страхи по поводу нового штамма «Омикрона».

Нефть тем временем подскочила выше $76в, что также поддерживает российскую валюту, которая ранее не получила внятной пищи для размышлений от переговоров Путина и Байдена.

Благодаря сочетанию ослабления хватки долларовых быков и нефтяного ралли рублю удалось вернуть доллар под отметку 74 руб., в том числе на ожиданиях повышения ставки Банком России на следующей неделе.

Однако новые победы «россиянина» под вопросом. Во-первых, на рынках наблюдается некоторое охлаждение спроса на рисковые активы, что в свою очередь оживляет доллар.

Во-вторых, нефть дорожает по большей части в рамках технического отскока, который затянулся и рискует смениться новыми продажами.

В-третьих, 10 декабря США опубликуют отчет по инфляции, который способен надавить на рубль через подъем доллара, если показатели превысят ожидания.

Иными словами, несмотря на недавнюю стойкость, российской валюте грозит медвежье завершение торговой недели. Так, пара доллар/рубль, которая уже тестирует зоны 73,50 руб., может первым делом направиться в зону 73,80 руб., за которой последует отметка 74 руб.», — считает эксперт.

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