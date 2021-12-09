Сеул, 9 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» удостоен специальной награды Американского института кино (AFI), сообщает Yonhap News.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

Согласно опубликованным данным, AFI объявил 10 лучших фильмов и телешоу года, и «Игра в кальмара» стала одним из трех лауреатов специальной премии, наряду с британским драматическим фильмом «Белфаст» и документальной кинокартиной «Лето души».

В этом году главные награды получили фильмы «Кода», «Не смотри вверх», «Дюна», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Аллея кошмаров», «Власть пса», «Тик-так… Бум!», «Трагедия Макбета» и «Вестсайдская история».

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейский сериал «Игра в кальмара» выдвинут на американскую кинопремию «Выбор критиков».

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