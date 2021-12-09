Киев, , 13:15 — REGNUM Согласия на переименование улицы Московской в Херсоне в улицу Фальц-Фейнов в честь семьи крупных землевладельцев бывшей Таврической губернии не дали жители указанного города. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба херсонского городского совета.

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Уточняется, что общественные слушания по этому вопросу прошли в конце сентября и в течение ноября продолжалось его обсуждение.

«Всего участие в общественном обсуждении и представлении предложений приняли 363 жителя Херсона, из которых 120 выступили «за», 213 «против» и 30 человек воздержались», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этого комиссия оставила улице ее теперешнее название, «однако горожане могут снова инициировать процесс переименования».

Отметим, на Украине с мая 2015 года действует закон о декоммунизации, предполагающий переименование топографических объектов, которые были названы в честь государственных деятелей СССР. В то же время, фактически, власти страны пытаются отказаться от всего, что напоминает о вековых связях страны с Россией.