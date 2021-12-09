Ачинск, Красноярский край, , 13:14 — REGNUM Полицейские города Ачинска разыскивают подозреваемую в присвоении крупной суммы денег из банка. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Уголовный кодекс Medvestnik.ru

7 декабря в полицию поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса банка о хищении 15 млн рублей, 49 500 долларов и 49 200 евро.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастна кассир кредитно-кассового офиса 1991 года рождения. В этот же день мать подозреваемой сообщила о её пропаже. Женщину разыскивают.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Копейске Челябинской области с банковского счёта местного жителя похитили 155 тыс. рублей.

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