Париж, , 13:14 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о 40 выявленных в стране случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает Le Parisien.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Чтобы предотвратить быстрое распространение штамма «Омикрон», во Франции внедрили новую систему отслеживания штаммов коронавируса. Как только возникают какие-либо сомнения по поводу появления нового штамма, власти просят лица, контактирующие с предполагаемыми больными, изолироваться, даже если они вакцинированы.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция не планирует объявлять дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине.

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