Уфа, , 13:16 — REGNUM Обстоятельства смерти несовершеннолетнего в результате отравления угарным газом устанавливают в Башкирии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Выхлопные трубы автомобиля Pixabay.com

По предварительным данным, 8 декабря 2021 в селе Алкино-2 16-летний подросток и 19-летняя девушка завели двигатель автомобиля ВАЗ-2114, который стоял в гараже, при этом ворота гаража были закрыты, была приоткрыта лишь калитка ворот.

«В результате концентрации в помещении угарного газа парень и девушка потеряли сознание. Спустя некоторое время их обнаружил родственник пострадавшей и вытащил ее и молодого человека из гаража, вызвав скорую помощь. К сожалению, подростка спасти не удалось, девушка доставлена в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту проводится доследственная проверка. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.