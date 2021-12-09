Липецк, 9 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Стройплощадку новой детской поликлиники в Липецке 8 декабря посетил глава региона Игорь Артамонов. Как сообщает ИА REGNUM, он оценил ход работ и обсудил с подрядчиком темпы строительства.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов проверил ход строительства детской поликлиники в Липецке

Сейчас ведётся армирование и бетонирование монолитных фундаментов. Сдать объект должны в декабре 2022 года.

«На этой стройке хороший подрядчик, который возвёл в регионе уже несколько социальных объектов. Ждём и здесь такого же добросовестного выполнения обязанностей», — отметил Игорь Артамонов.

Поликлиника строится по нацпроекту «Здравоохранение». Она будет состоять из двух корпусов — лечебного и лабораторного, связанного с основным переходом. Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену. В поликлинике оборудуют рентгенологический блок, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, откроют дневной стационар на 30 коек и отделение восстановительного лечения с залом ЛФК, кабинетами массажа и физиотерапии.

Новое здание строится взамен двух других поликлиник — № 3 на улице Гагарина и № 4 на улице Филипченко. Оба учреждения расположены на первых этажах жилых домов, и капитальный ремонт там не проводился более 30 лет.

«Мы обсудили внешний вид здания и внутренний дизайн, считаем, что детская поликлиника должна быть яркой, чтобы малыши не боялись сюда приходить. Подрядчики ознакомятся с опытом столичных медучреждений и воплотят здесь самые интересные идеи», — прокомментировал Игорь Артамонов.