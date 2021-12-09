Москва, 9 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Валерий Герасимов — начальник Генштаба Вооруженных сил России — заявил, что российская ядерная триада обеспечивает решение задач по сдерживанию потенциального противника, в готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил.

Kremlin.ru Валерий Герасимов

«В наземных стратегических ядерных силах более 95% пусковых установок содержится в постоянной готовности к боевому применению», — сказал Герасимов на брифинге с военными атташе иностранных государств.

Он отметил, что в настоящее время продолжается модернизация стратегических ракетоносцев авиационных стратегических ядерных сил, обеспечивающая применение ими современных высокоточных ракет большой дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что доля современного вооружения в ядерной триаде России, включающей в себя стратегические атомные подводные лодки, стратегическую авиацию и межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, уже в 2021 году превысит 88%. Кроме того, по его словам, к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%.