Москва, , 13:11 — REGNUM Стратегическая авиация США гораздо чаще стала появляться в непосредственной близости от восточных границ Российской Федерации. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге военных атташе иностранных государств, передаёт ТАСС.

Военная авиация Function.mil.ru

Он подчеркнул, что при этом экипажи бомбардировщиков США отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара.

«Все средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России во всех случаях своевременно обнаруживают такие цели и осуществляют меры по предотвращению инцидентов», — пояснил Герасимов.

ИА REGNUM ранее сообщало, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия самолета-разведчика ВВС США в небе над Черным морем создают угрозу гражданской авиации.

Читайте подробнее: Самолеты НАТО у границ РФ создают угрозу гражданской авиации — Захарова