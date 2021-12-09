Москва, , 13:15 — REGNUM Информация в СМИ о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину — это ложь, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 9 декабря на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Валерий Герасимов Kremlin.ru

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По его словам, в настоящее время страны НАТО уделяют чрезмерное внимание тому, как Россия перемещает войска по собственной территории. Подразделения передислоцируются в ходе боевой подготовки, это рутинная практика для войск в любом государстве, уведомления она не требует.

«Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью», — подчеркнул Герасимов.

При этом, как сообщало ИА REGNUM, он заявил, что любые силовые провокации украинских властей в Донбассе будут пресекаться. Также глава Генштаба сообщил о наращивании боевых возможностей Воздушно-десантных войск (ВДВ) с учётом того, что напряжённость вблизи российской границы усилилась.

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