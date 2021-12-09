Гатчина, Ленинградская область, 9 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержали бывшего председателя комитета образования Гатчинского района Елену Глыбину, которую заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

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По версии следствии, подозреваемая, являясь должностным лицом, знала, что здание Лукашевской средней общеобразовательной школы не может быть введено в эксплуатацию, так как не прошло в установленном законом порядке проверку на соответствие требованиям безопасности в связи с грубыми нарушениями при строительстве. Вместе с тем, она вынесла распоряжение об организации деятельности школы в штатном режиме с 1 сентября 2021 года.

«Своими действиями она нарушила интересы Гатчинского муниципального района, а также граждан, выразившиеся в создании угрозы жизни и здоровью учащихся школы во время посещения учебных занятий, — уточнили в областном СК. — Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)».

Сейчас следователи устанавливают иные эпизоды преступной деятельности подозреваемой.

Кроме того, следственными органами СУ СК России по Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника отдела закупок администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области по ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Отметим, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручал руководителю СУ СКР по Ленинградской области представить доклад о проведенных следственных и проверочных мероприятиях по информации из СМИ по поводу незаконного, как считают родители учеников, увольнения директора МБОУ «Лукашевская СОШ» после того, как директор пожаловался на некачественный ремонт, который провели в учебном заведении.

Ремонт в школе в поселке Лукаши обернулся скандалом, после того как директор школы Максим Миронков отказался принимать некачественную работу подрядчика, после чего получил намеки из районной администрации об увольнении. Ремонт завершал другой подрядчик, его работу контролировало районное управление по строительству. Однако Миронков всё-таки был уволен с должности, но за него заступились родители учащихся школы.