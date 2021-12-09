Буэнос-Айрес, 9 декабря, 2021, 14:05 — ИА Регнум. После 19 месяцев пандемии Аргентина демонстрирует наилучшие темпы роста экономики среди всех американских стран. 8 декабря аргентинское информагентство Telam опубликовало данные отчета"Показатели экономической активности в регионе», составленного Центром производственных исследований (ЦПИ) Минпромразвития страны.

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По сравнению с последним предпандемийным месяцем, февралем 2020 года, экономика Аргентины выросла на 3.4%, Таким образом, экономическая активность страны стала одной из лучших после 19-месячной пандемии, превысив уровень, зарегистрированный в Перу (1.2%) и США (1.1%). Для сравнения, Бразилия, Канада и Мексика продемонстрировали отрицательные показатели 0,7%, 1,4% и 3,8% соответственно. Наивысших значений достигли экономики Чили (7,2%) и Колумбия (3,6%).

Последние 4 месяца в экономике Аргентины наблюдается непрерывный рост, который связывают с увеличением мобильности населения.

При проведении анализа ЦПИ отметил, что «в период с июля по сентябрь 2021 года большинство стран Латинской Америки показали активизацию и рост экономики по сравнению с тем же предыдущим периодом».