Берлин, , 13:09 — REGNUM Металкор группа Eskimo Callboy были объявлены следующими представителями Германии на песенном конкурсе «Евровидение», которые состоятся в мае 2022-го года в Турине, Италия. Об этом информирует официальный портал конкурса.

«Евровидение» hentilpej

Немецкий металкор-бэнд появился на официальном YouTube-канале «Евровидения» с представительным видео. Напомним, что место проведения конкурса определяется с помощью текущего победителя. В этом году по итогам музыкального соревнования в Роттердаме, Голландия, первое место заняла итальянская рок-группа Maneskin, которая гарантировала проведение «Евровидение 2022» в Турине.

Ранее стало известно, что певица Дуа Липа выберет песню, с которой представитель Великобритании поедет в Турин. Она также выступит на церемонии открытия конкурса.