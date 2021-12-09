Ростов-на-Дону, 9 декабря, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2021 года выявлено более тысячи фальшивых денег, сообщил начальник отдела № 4 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции донского управления МВД России Станислав Турыгин.

40.мвд.рф Фальшивая купюра

По его словам, за истекший период из оборота изъята 1091 фальшивая денежная купюра на общую сумму 4 млн 806 тыс. 220 рублей, в том числе 1200 долларов США. Установлено 23 подозреваемых в сбыте фальшивых денег.

Полицейские также пресекли деятельность межрегиональной этнической организованной группы, причастной к изготовлению, поставкам и сбыту фальшивых денег из Дагестана в Ростовскую, Московскую, Ленинградскую, Волгоградскую и Саратовскую области, Ставропольский край, Москву и Санкт-Петербург. Подозреваемые находятся под стражей.