Вологда, , 13:06 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области коронавирус выявили у 362 человек, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным статистики, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 выросло до 93 440. Выросло количество и летальных исходов — за сутки в регионе скончались восемь ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 2691.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в России коронавирус был выявлен у 30 209 человек, 1181 пациент скончался.