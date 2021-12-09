Ульяновск, , 13:05 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти число жертв коронавируса. Это следует из данных оперштаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 9 декабря, в Ульяновской области умерли ещё 13 ковидных больных. Ранее двое суток подряд регистрировали по 12 летальных исходов от COVID-19.

Всего в регионе скончались 3498 пациентов с коронавирусом. Это составляет 3,06% от общего числа выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что прививку от COVID-19 в Ульяновской области сделали 585 тыс. жителей (73,7% от плана), из них завершили вакцинацию 452 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжается вакцинация против гриппа. Прививку сделали почти 545 тыс. жителей, что составляет порядка 84% от плана. Всего вакцинировалось более 49% населения региона.