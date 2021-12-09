Тюмень, 9 декабря 2021, 13:05 — REGNUM В Тюменской области за сутки обнаружено 306 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщает региональный оперштаб.
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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 305 случаев.
С начала пандемии в Тюменской области на 9 декабря подтвердили 83 656 случаев заражения коронавирусом, вылечились 65 389 тюменцев.
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