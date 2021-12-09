Саратов, , 13:04 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 17 пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 4786 человек, сообщает 9 декабря региональный минздрав.

Стоп ковид Https://pixabay.com

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли восемь мужчин и девять женщин в возрасте от 45 до 93 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего подтвердили 125 114 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 108 538 человек.

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