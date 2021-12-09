Москва, , 13:03 — REGNUM Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) обеспокоена тем, что в школах Хабаровского края открыты пункты вакцинации от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

«Мы считаем, что это создает опасность для детей», — сказала Останина.

В ходе заседания парламентарий обратила внимание на то, что власти Хабаровского края открыли в школах пункты вакцинации.

«Ни в Минпросе, ни в Минздраве об этом не знают. Роспотребнадзор заявил, что они тоже об этом не знают и распоряжений таких не давали, но крайне удивлены подобной ситуацией. Потом в ходе обсуждения уже выяснили, что таких школ 10, и по субботам с 14:00 до 17:00 там вакцинируются взрослые люди», — сообщила Останина.

Она просить профильные комитеты Госдумы проверить остальные образовательные организации «нет ли этого безобразия и в наших школах в других регионах».

Ведущий пленарное заседание спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить протокольное поручение комитетам Госдумы по охране здоровья, а также по просвещению.

Вместе с тем в ходе дискуссии лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился на Останину с критикой.

«Останина пытается остановить борьбу с коронавирусом в Хабаровском крае», — полагает депутат Госдумы.