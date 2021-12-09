Калуга, 9 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. На Конгрессе молодых учёных в Сочи представлен опыт Калужской области в реализации климатических проектов, сообщили 9 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru На Конгрессе молодых учёных в Сочи

На Конгрессе заместитель калужского губернатора Константин Горобцов рассказал о том, что Калужская область заинтересована в реализации экологических проектов. Они — одно из основных звеньев реализации стратегии развития региона.

«При формировании стратегии развития региона до 2040 года мы на экологических проектах сделали особый акцент», — подчеркнул Константин Горобцов, говоря о значимости мероприятий федеральных проектов «Чистая вода», «Чистая страна» и ряда других.

В числе приоритетов на ближайшую перспективу заместитель губернатора назвал очистку бассейна реки Оки и крупных озер области, восстановление и сохранение лесов, обновление систем водозабора. По его словам, значительная роль в этой работе принадлежит социально ответственному бизнесу.

Он отметил актуальность строительства карбоновых полигонов — территорий с уникальной экосистемой, созданных для проведения важнейших исследований в сфере экологии. В Калужской области в Юхновском районе на территории Национального парка «Угра» при участии Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства природных ресурсов и экологии РФ был создан научно-исследовательский полигон для разработки и полевых испытаний технологий мониторинга углеродного баланса территорий и объектов.

«За три года мы инвентаризировали все выбросы, и видим, что есть, чем заниматься», — отметил Константин Горобцов.

В Калужской области создана достойная научная база для реализации климатических проектов.