Москва, 9 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Китая является важным звеном обеспечения стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом 9 декабря заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Kremlin.ru Валерий Герасимов

«23 ноября подписана дорожная карта развития сотрудничества и военной безопасности между Россией и Китаем на период до 2025 года», — сказал Герасимов.

Он отметил, что в документе зафиксировано, что совместные тренировки, морское и воздушное патрулирование двух стран будут продолжены.

По словам Герасимова, дорожная карта развития сотрудничества в военной области открывает новые возможности на этом направлении.