Москва, 9 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. За девять месяцев 2021 года в главное следственное управление СК России поступило 1032 уголовных дел коррупционной направленности, сообщили 9 декабря в пресс-службе управления.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда поступило 924 таких дел, рост составил 11,7%.

При этом в суд за первые девять месяцев текущего года направлено 359 уголовных дел о коррупции. В частности, по ст. 290 УК РФ («Получение взятки») — 82 дела, ст. 291 УК РФ («Дача взятки») — 141 дело, ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») — 13.