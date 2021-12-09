Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 13:01 — REGNUM Национальный географический институт (IGN) зафиксировал пять сейсмических толчков на испанском острове Пальма в первой половине дня 9 декабря. Об этом пишет агентство EFE.

Землетрясение Zeml.info

Наиболее высокая магнитуда, достигшая 2,9, была зафиксрована в Фуэнкальенте в 5:03 утра на глубине 15 километров.

Фуэнкальенте был муниципалитетом с наибольшим количеством землетрясений утром 9 декабря: их было четыре, в то время как в Бренья-Баха было зарегистрировано одно землетрясение силой 2,7 балла.