Киев, 9 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В вопросах укрепления границы Украины и противодействия нелегальной миграции готова оказывать помощь украинским властям Великобритания. Об этом 9 декабря заявила замглавы украинского МВД Мэри Акопян по итогам панельной дискуссии о стратегическом партнерстве двух стран, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Dpsu.gov.ua Граница Украины

«Сейчас ситуация на границе с Республикой Беларусь полностью контролируема, однако мы понимаем, что существует возможность обострения ситуации, если потоки нелегальных мигрантов будут перенаправлены», — сказала она.

Также замглавы МВД Украины обратилась с призывом к британской стороне об объединении усилий для противодействия указанным вызовам.

«Британская сторона подтвердила готовность помогать МВД Украины в вопросах укрепления границ и противодействия нелегальной миграции», — уточнила Акопян.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Украина разворачивает группировку войск на белорусской границе с привлечением самолётов и вертолётов, а это может спровоцировать локальный конфликт.